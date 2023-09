Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tätlicher Angriff: Feuerwehrmänner im Rahmen von Löscheinsatz im Sahlkamp mit Glasflaschen vom Balkon beworfen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag, 23.09.2023, am Rande eines Löscheinsatzes in einem Mehrfamilienhaus im Sahlkamp zwei Glasflaschen in Richtung einer Gruppe von Feuerwehrmännern geworfen. Die Flaschen verfehlten die siebenköpfige Gruppe jedoch, so dass niemand verletzt wurde. Die Polizei musste daraufhin den Einsatz mit weiteren Kräften absichern und ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Lahe wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 1:10 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Schwarzwaldstraße gerufen. Zeugen meldeten dort Brandgeruch und Qualm. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Hauseingänge betroffen waren. Die Feuerwehr löschte in einem Haus einen im Treppenhaus abgestellten Müllsack, der in Brand geraten war. In dem anderen Eingang brannte ein Kabelkasten, der ebenfalls gelöscht wurde. Die Ursachen für beide Brände waren zunächst unbekannt.

Als klar wurde, dass die Einsätze keine größeren Auswirkungen nach sich ziehen, begann eine Gruppe von sieben Feuerwehrmännern im Alter von 26 bis 59 Jahren vor dem Wohnhaus Teile der Ausrüstung zusammenzupacken. Plötzlich schlug neben den teilweise bereits unbehelmten Rettern eine Glasflasche auf, die zuvor vom Balkon eines der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses geworfen worden war. Keiner der Männer wurden von der Flasche getroffen oder durch umherfliegende Splitter verletzt. Bei der Absuche im Umfeld konnten zudem die Reste einer zweiten, kurz zuvor aufgeschlagenen Glasflasche entdeckt und sichergestellt werden.

Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, musste die Polizei zusätzliche Einsatzkräfte aufstellen, die die Balkone im Blick und zudem nach verdächtigen Personen Ausschau hielten. Feststellungen gab es nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs sowie wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Zeugen, die Hinweise zu den Flaschenwürfen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell