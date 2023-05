Polizei Mettmann

POL-ME: 50-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Haan - 2305040

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 13. Mai 2023, wurde eine 50-jährige Solingerin bei einem Sturz mit ihrem Pedelec in Haan so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Solingerin mit ihrem Pedelec die Ohligser Straße in Haan. Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Pedelec und kam zu Fall.

Die Solingerin wurde durch den Sturz schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

