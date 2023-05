Polizei Mettmann

POL-ME: 46-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 2305039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag, 14. Mai 2023, stürzte aus bisher ungeklärter Ursache ein 46-jähriger Düsseldorfer mit seinem Rennrad in Heiligenhaus und verletzte sich schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Düsseldorfer mit seinem Rennrad den Brockhorstweg in Heiligenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer auf der einspurigen und wenig befahrenen Straße in einem Waldgebiet in Höhe eines erheblichen Gefälles.

Durch den Sturz wurde der Rennradfahrer schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell