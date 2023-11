Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Appenweier - Verkehrsunfälle und Drogenverdacht: Mehrfach auffällig

Renchen, Appenweier (ots)

Zwei Männer im Alter von 37 und 48 Jahren sehen sich nach mehreren Verkehrsvorfällen und Kontakten mit der Polizei am Montag mit diversen Anzeigen konfrontiert. Die Vorwürfe umfassen Verkehrsdelikte und den Verdacht auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Montagmorgen, kurz vor 8:30 Uhr, fuhr der 37-Jährige mit seinem 11 Jahre älteren Beifahrer in einem Mercedes auf der Renchtalstraße. Er kollidierte laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien fahrend mit dem Auto einer Frau an der Kreuzung zur Hauptstraße. Während die Dame unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die beiden Männer setzten ihre Fahrt ohne zu stoppen fort und verursachten in Zimmern einen weiteren Unfall, indem der 37-Jährige auf einen LKW auffuhr. Die Polizeibeamten stellten vor Ort Anzeichen fest, die darauf hindeuten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Zudem fanden die Ordnungshüter eine von Zeugen beschriebene, weggeworfene Tasche mit Medikamentenverpackungen, Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln und unbekannten Pulvern. Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der 37-Jährige muss zudem nach der Auswertung seiner Blutprobe mit weiteren verkehrsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Nicht genug damit, wurde der besagte Mercedes nur wenige Stunden später, gegen 12 Uhr, erneut in Renchen kontrolliert. Diesmal saß der 48-Jährige am Steuer. Es bestanden Hinweise, dass der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss fuhr, zudem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun zusätzliche Strafanzeigen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell