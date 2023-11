Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Bisher unbekannte Täter sprengten am frühen Montagmorgen den Geldausgabeautomaten eines Bankinstitutes "Im Götzmann" in Lahr-Mietersheim. Der Automat befand sich in einem separaten Raum eines Lebensmitteldiscounter. In Tatortnähe konnten von der Polizei eine Vielzahl an Geldscheinen mit Farbantragungen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Diebstahlschaden dürfte im niederen fünfstelligen Bereich liegen. Durch die Detonation wurde das Gebäude erheblich beschädigt und der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei über 100.000 Euro. Nach Zeugenaussagen soll zur Tatzeit ein silberner Audi A5 mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Autobahn gefahren sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

/vo

Ursprungsmeldung vom 20.11.2023

Lahr - Zeugen gesucht

Lahr Unbekannte haben in den frühen Montagmorgenstunden eine Sprengung an einem Geldautomaten eines Bankinstituts in der Straße "Im Götzmann" herbeigeführt. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch einen Brandmeldealarm im betroffenen Fachmarktzentrum über den Vorfall informiert. Von möglichen Tätern fehlte zum Zeitpunkt des Eintreffens vor Ort bereits jede Spur. Ob und in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, ist noch unklar. Das Gebäude wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell