Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Acht Verletzte nach Auseinandersetzung in Supermarkt

Iserlohn (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einem arabischen Supermarkt in der Friedrichstraße wurden am Samstagabend acht Personen verletzt. Gegen 19.50 Uhr meldeten sich sechs aufgebrachte Personen auf der Polizeiwache. Zwei von ihnen waren verletzt. Sie berichteten von einer Schlägerei in dem Geschäft in der Nähe. Die Polizei informierte den Rettungsdienst, der die Verletzten ins Krankenhaus brachte. Vor dem besagten Supermarkt trafen die Polizeibeamten insgesamt 15 Personen, darunter weitere Verletzte. Zu dem möglichen Hintergrund der Auseinandersetzung können im Moment keine Angaben gemacht werden. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, nach ambulanter Behandlung jedoch in der Nacht wieder entlassen. Weitere Verletzte wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei fertigte zunächst Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung bei wechselseitiger Tatbegehung gegen sechs in Iserlohn gemeldete Männer im Alter zwischen 19 und 39 Jahren. Alle Beteiligten erhielten Platzverweise für die Iserlohner Innenstadt. (cris)

