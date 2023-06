Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flucht endet in Feldweg

Werdohl (ots)

Auf der Hammerstraße stellte die Besatzung eines Streifenwagens am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, einen Seat Arosa fest, der mit entstempelten Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten beabsichtigten daraufhin das Auto zu kontrollieren. Nachdem Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Seat. Der Streifenwagen folgte. Nach einer kurzen Verfolgung fuhr der Seat in der Straße Ludemert in einen Feldweg, an dessen Ende er nicht weiterfahren konnte. Der Fahrer, ein 24-jähriger Werdohler, konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde deshalb auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der nicht zugelassene Seat wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses, Verstößen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetzes und dem Pflichtversicherungsgesetzes sowie wegen der Durchführung eines alleinigen illegalen Kraftfahrzeugrennens. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell