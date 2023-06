Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Ladendieb sprüht mit Pfefferspray

Lüdenscheid (ots)

Ein 33-Jähriger Lüdenscheider stahl am Donnerstag, gegen 15:55 Uhr, in einem Discounter an der Knapper Straße Getränkedosen. Als er dabei von einer Mitarbeiterin erwischt wurde, flüchtete er fußläufig aus dem Laden. Ein anderer Mitarbeiter des Discounters nahmen die Verfolgung auf und holte den 33-Jährigen, zusammen mit einem weiteren 44-jährigen Zeugen, auf dem Gehweg zwischen Knapper Straße und Karlstraße ein. Bei dem Versuch den Mann zu überwältigen, fiel diesem ein Messer aus dem Hosenbund. Im weiteren Verlauf gelang es dem 33-Jährigen sich loszureißen. Ein weiterer 71-jähriger Zeuge stellte sich ihm in den Weg. Der 33-Jährige besprühte ihn und den Mitarbeiter des Discounters mit Pfefferspray. Dem 44-jährigen Zeugen, der ihn zuvor bereits gestellt hatte, gelang es den Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Zeugen erlitten alle durch das Pfefferspray leichte Verletzungen, die durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt wurden. Der alkoholisierte 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Das Pfefferspray und das Messer wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls sowie einer gefährlichen Körperverletzung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell