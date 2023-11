Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (24.11.2023)

Tengen, B314 (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Bundesstraße 314 zwischen Blumenfeld und Beuren am Ried ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und sich überschlagen hat. Gegen Mitternacht kam ein 20-Jähriger mit einem VW Golf kurz vor dem Ortseingang Beuren nach rechts von der Straße ab, woraufhin sich der Wagen überschlug und auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen blieb. Ersthelfer befreiten den verletzten jungen Mann aus seinem Auto. Anschließend kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens um den 20-Jährigen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm fest, weshalb er schließlich in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Um den demolierten VW, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell