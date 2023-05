LPI-SHL: Tragischer Jagdunfall

Unterbreizbach (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Vachaer Straße in Unterbreizbach ein. Nachdem sie das Gartentor aufgebrochen hatten, zerstörten sie Türen und Fenster der Laube und eines Geräteschuppens. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Aus den Gebäuden entwendeten die Täter einen Rasenmäher und eine Sat-Anlage im Gesamtwert von ca. 1.300 Euro. Rückfragen bitte an: ...

