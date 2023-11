Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Psychisch verwirrter Mann ruft Polizei auf den Plan (26.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag die Polizei in Schwenningen beschäftigt. Der 35-jährige Mann bedrohte mit einem mitgeführten Messer zunächst einen Jugendlichen in der Bürkstraße. Kurze Zeit später konnte die Polizei den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann in der Bitzstraße antreffen, wo er in einer Wohnung eines Bekannten randalierte. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest, wobei er die Polizisten beleidigte, bedrohte und anspuckte. Das zuvor mitgeführte Messer hatte der Mann nicht mehr bei sich. Da er sich an einer Hand eine stark blutende Wunde zugezogen hatte, kam er zur Versorgung der Verletzung in eine Klinik. Danach nahmen die Polizisten den Mann, der sich in einem durch Drogenkonsum verursachten psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell