Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 3 x Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

Am Vormittag des 13.10.2023 wurden insgesamt 3 Sachbeschädigungsanzeigen durch den Inspektionsdienst Suhl aufgenommen. In der Nacht zum 13.10.2023 wurden eine Mauer in der Bahnhofstraße, eine Garagenwand in der Kommerstraße und ein geparktes Fahrzeug am Platz der deutschen Einheit mit schwarzer Farbe besprüht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell