LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Meiningen (ots) - Ein LKW-Fahrer fuhr Donnerstagvormittag ohne Beachtung der Höhenangabe in den Tunnel in der Marienstraße in Meiningen. Beim Durchfahren beschädigte er sowohl die Decke der Bahnunterführung sowie seinen Sattelauflieger. Ohne den Schaden der Polizei zu melden, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Aufgrund einer Vielzahl an Zeugenhinweisen konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Die ...

mehr