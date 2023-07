Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Brandgeschehen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein Mülleimer aus Holz fiel am vergangenen Wochenende (02.07.2023) den Flammen zum Opfer. Bislang unbekannte Täter entzündeten gegen 19:30 Uhr den in der Wilhelm-Herfurth-Straße befindlichen Papierkorb, welcher in unmittelbarer Nähe zu einer Futterraufe stand. Glücklicherweise bemerkte Zeugen den Brand, löschten unverzüglich das Feuer und informierten die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) Nach aktuellen Informationen werden zwei junge Männer gesucht, welche sich zum genannten Tatzeitpunkt in Bereich aufgehalten haben.

Beschreibung der beiden Personen:

Männlich; 16-17 Jahre; ca. 165 - 170 cm groß; schlank; einer mit kurzen blonden Haaren, der andere mit kurzen dunklen Haaren; bekleidet mit kurzem T-Shirt (1x hell, 1x dunkel) und dunkler kurzer Hose.

Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell