LPI-G: Brandeinsatz in Pohlitzer Straße

Altenburger Land (ots) - Meuselwitz / Falkenhain: Am 01.07.2023, wurde durch Zeugen gegen 17:45 Uhr in der F.-Engels-Straße ein Pkw Citroën beobachtet der auffällig in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnten in der Folge das Fahrzeug sowie den verantwortlichen Fahrzeugführer ausfindig machen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,61 ...

