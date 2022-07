Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großeinsatz in Bremen-Nord: Neubau auf Schulgelände durch Brand erheblich beschädigt

Bremen (ots)

Weithin sichtbar waren in den frühen Morgenstunden die Flammen, die aus einem Neubau auf dem Gelände der Grundschule an der Wigmodistraße in Bremen-Blumenthal schlugen. Um 04:01 Uhr gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen die ersten Notrufe zu dem Großbrand ein. Aufgrund der Meldungen alarmierten die Einsatzsachbearbeitenden Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 5 und 6 sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blumenthal, Bremen-Schönebeck und Bremen-Vegesack.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Dachstuhl eines in Bau befindlichen Anbaus auf einer Länge von 40 m in Brand geraten. Mit zwei Wasserwerfern, einem B-Rohr und fünf C-Rohren bekämpften 70 Einsatzkräfte die Flammen und konnten die Brandausbreitung auf das Hauptgebäude erfolgreich verhindern. Um 05:47 Uhr wurde vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten ziehen sich noch bis in die Mittagstunden hin. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Schulleitung hat den Schulbetrieb aufgrund des Ereignisses zunächst für heute abgesagt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell