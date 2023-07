LPI-G: Beschädigter Stromverteilerkasten - 22-jährigen Täter ermittelt

Gera (ots) - Gera: Dass sich scheinbar jemand an einem in der Reichsstraße abgestellte Auto zu schaffen machte, meldete gestern Abend (02.07.2023), gegen 22:40 Uhr ein Zeuge der Polizei. Das Fahrzeug, ein Pkw Dacia, stand dabei auf einem Supermarktparkplatz. Als die Polizeistreifen vor Ort ankamen, stellten sie einen 19-Jährigen fest, der sich hinter einem Fahrzeug versteckte. Offenbar versuchte sich dieser unberechtigten Zugang zu dem Auto zu verschaffen, was letzten ...

