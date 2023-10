Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, B33, Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen und rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der L220 an der Auffahrt zur B33 (07.10.2023)

Radolfzell, L220, B33 (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 220 zwischen Radolfzell und Güttingen ereignet hat. Eine 19-Jährige war mit einem Seat Ibiza auf der L220 von Radolfzell in Richtung Güttingen unterwegs. An der Auffahrt zur Bundesstraße 33 bog die junge Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Opel Meriva einer 36-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Opel in der Folge auf einen von der B33 kommenden, auf der Linksabbiegerspur wartenden Audi Q2 einer 60 Jahre alten Frau. Sowohl die 19-Jährige, als auch die 36-Jährige und ihre 66 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem Opel und dem Seat, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Audi blieb fahrbereit. Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte bei der Unfallaufnahme mit 12 Mann. Die Straßenmeisterei reinigte anschließend die verschmutzte Fahrbahn.

