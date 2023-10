Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter macht sich an Wohnmobilen zu schaffen - Polizei sucht Zeugen (06./07.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag an mehreren auf der Hermann-von-Vicari-Straße geparkten Wohnmobilen zu schaffen gemacht. Der Unbekannte ließ an vier Fahrzeugen an den rechten Reifen die Luft raus. Soweit bislang bekannt, zerstach er zudem an einem der Fahrzeuge mindestens einen Reifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

