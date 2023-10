Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer fährt in Fußgänger und flüchtet (08.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist am Sonntagabend im Bereich der Schänzlebrücke in einen Fußgänger gefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 00.30 Uhr schob ein 24-Jähriger sein Rad von einer Gaststätte in der Oberlohnstraße kommend in Richtung Seerhein. Am Skatepark unter der Schänzlebrücke kam dem jungen Mann ein Radler entgegen der ihn offensichtlich übersah und in der Folge mit ihm zusammenstieß. Dabei erlitt der 24-Jährige Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Der unbekannte Radfahrer flüchtete nach der Kollision in Richtung Tankstelle.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Radlers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

