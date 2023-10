POL-KN: (Konstanz) Scheibe an Auto eingeworfen und Handtasche entwendet (08.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein brennendes Auto hat am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße auf den Plan gerufen. Einem 45-Jährigen geriet sein Mercedes während der Fahrt in Brand. Er hielt an und konnte mit seinem Beifahrer das Auto unverletzt verlassen, bevor dies komplett in Flammen stand. Die 15 Helfer der Feuerwehr ...

