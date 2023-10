Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen und verletzt sich schwer (08.10.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein die Kreisstraße 5749 überquerendes Reh ist die Ursache für einen Unfall am Sonntag, gegen 17 Uhr, im Bereich der "Immenhöfe". Ein mit einer Yamaha X-Max 400 in Richtung Oberbaldingen fahrender 54-Jähriger konnte dem plötzlich auftauchenden Tier nicht mehr ausweichen, stieß mit diesem zusammen und stürzte. Während er sich dabei schwere Verletzungen zuzog und in eine Unfallklinik kam, überlebte das Reh den Zusammenstoß nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell