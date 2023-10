Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt in Leitplanke (06.10.2023)

Furtwangen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 180 entstanden. Ein 61-jähriger mit einem BMW 540 fuhr auf der L 180 von "Kaltenherberg" in Richtung Urach. Kurz vor Urach wich er einem über die Fahrbahn laufenden Tier aus und geriet mit seinem Auto gegen die rechte Leitplanke. Während am BMW erheblicher Blechschaden entstand, bleib der Schaden an der Leitplanke minimal.

