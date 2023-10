Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen) Auf dem Herd vergessener Topf verursacht Feuerwehreinsatz

Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein auf einem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf hat am Sonntagmittag zu einem Feuerwehreinsatz an einem Gebäude in der Straße "Am Zimmerplatz" geführt. Nachdem Anwohner aus einer Nachbarwohnung des Gebäudes einen ausgelösten Brandmelder hörten und auch Rauchgeruch wahrnehmen konnten, verständigten diese die Feuerwehr. Bei der Überprüfung der betroffenen Wohnung durch die mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann eintreffende Feuerwehr, konnte ein auf dem noch eingeschalteten Herd stehender Kochtopf festgestellt werden, der den Rauch verursacht hatte. Diesen hatten die Bewohner vermutlich beim Verlassen der Wohnung auf dem Herd vergessen. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Nach dem Ausschalten des Herdes und dem Durchlüften der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell