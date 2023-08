FW Alpen: Blaulichtparty in Menzelen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Am vergangenen Samstag wurde bei der Einheit Menzelen gefeiert. Die vierte Blaulichtparty war angekündigt und konnte bei trockenem Wetter am Gerätehaus stattfinden. Die Kameradinnen und Kameraden sowie weitere Helferinnen und Helfer versorgten die etwa 400 Feiernden mit Getränken und Speisen. Bei bester Stimmung aller Anwesenden wurde gemeinsam getanzt und gelacht. Ein großer Dank geht an das Organisationsteam der Einheit Menzelen, welches bereits Wochen zuvor mit der Planung und den Vorbereitungen begonnen hatte.

