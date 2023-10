Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (07.10.2023)

Vöhrenbach (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem von einem Autofahrer am Samstag gegen 9.30 Uhr verursachten Verkehrsunfall auf der Landesstraße 175. Ein 49-jähriger Audi Fahrer war mit einem Audi A 3 auf der Strecke zwischen Rohrbach und "Fuchsfalle" unterwegs. Etwa 300 Meter nach Ortsausgang Rohrbach überholte er einen Traktor. Eine gleichzeitig entgegenkommende 27-jährige Rennradfahrerin musste dem Überholenden ausweichen. Dabei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell