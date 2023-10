Furtwangen (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind bei einem Unfall am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 180 entstanden. Ein 61-jähriger mit einem BMW 540 fuhr auf der L 180 von "Kaltenherberg" in Richtung Urach. Kurz vor Urach wich er einem über die Fahrbahn laufenden Tier aus und geriet mit seinem Auto gegen die rechte Leitplanke. ...

