POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.10.2023.

Fahrer eines E-Scooters wurde bei Verkehrsunfall verletzt.

Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße/Willy-Brandt-Straße, 06.10.2023, 18:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 35-jährige Fahrer eines Pkw auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Brawo-Carree fuhr. Der Mann beabsichtigte, nach rechts in die Willy-Brandt-Straße abzubiegen. Auf einem dort befindlichen Überweg für Fußgänger und Radfahrer habe ein 14-jähriger Fahrer eines E-Scooters zeitgleich beabsichtigt, die Straße in Richtung des Strahlenschutzamtes zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des E-Scooters kam hierbei zu Fall und verletzte sich dabei. Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass der Fahrer des E-Scooters ein für ihn gültiges Rotlicht missachtet haben könnte. Der Schaden beträgt ca. 700 Euro.

Schaufenster beschädigt.

Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 07.10.2023, 13:00 Uhr-09.10.2023, 08:00 Uhr.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Täter das Schaufenster eines Gewerbebetriebes vermutlich mittels eines Steines beschädigt hatte. Hierdurch ist ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

