Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.10.2023.

Salzgitter (ots)

Schlägerei zwischen 20-30 Personen.

Salzgitter, Bad, Hagenstraße, 08.10.2023, 22:15 Uhr.

Nach einer gemeinsamen Feierlichkeit in einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Schlägerei, die sich auf das Straßenland verlagert hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Personen in einen Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen seien die Angehörigen auch mit Holzlatten und Flaschen aufeinander losgegangen. Die Polizei war mit einer großen Anzahl von Streifenwagen zugegen und konnte die Lage schnell beruhigen. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei leitete zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes ein und sprach Platzverweise aus.

Fahrer beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 08.10.2023, 07:30 Uhr.

Die Polizei kontrollierte den 18-jährigen Fahrer eines Pkw. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann den erst kürzlich erworbenen Pkw benutzt hatte, obwohl dieser außer Betrieb gesetzt war. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Zudem bestand bei dem Fahrer der Verdacht, dass sein vorgelegter Führerschein gefälscht war. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell