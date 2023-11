POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hegaustraße - schwarzen VW Golf auf dem Edeka-Parkplatz beschädigt (27.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots) - Ein verletzter Fußgänger hat ein Unfall gefordert, den eine Autofahrerin am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr auf dem Barbarahaldenweg verursacht hat. Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück in eine angrenzende Zufahrt zu Garagen ein. Dabei stieß sie gegen einen 85-jährigen Passanten, der am dortigen Straßenrand ...

mehr