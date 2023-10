Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 9-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am 30.09.2023, um 09:05 Uhr, ereignete sich in Telgte im Kreuzungsbereich B51/B64/L585 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37-jähriger Ostbeverner befuhr mit einem Lastenrad, mit dem er seinen 9-jährigen Sohn transportierte, den Geh-/Radweg parallel zur B51 aus Richtung L811 kommend in Fahrtrichtung B64. Im Kreuzungsbereich B51/B64/L585 querte er die B51 zur L585 und stieß mit dem Pkw einer 61-jährigen Fürstenauerin zusammen, welche die B51 in Richtung Warendorf befahren hat. Bei dem Zusammenstoß wurde der 9-jährige Sohn des Lastenradfahrers leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Da ein bei dem 37-jährigen Ostbeverner durchgeführter Atemalkoholtest in Rahmen der Unfallaufnahme positiv verlief und sich Hinweise auf vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurden diesem zwei Blutproben durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.750 EUR.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell