Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zwei verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 29.09.2023, um 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe der Westbeverner Straße. Eine 19-jährige Aalenerin befuhr mit ihrem Pkw die B51 aus Ostbevern kommend in Richtung Warendorf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 42-jährigen Verkehrsteinehmers aus Ostbevern, der vor der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanalge wartete. Durch den Unfallfall wurden die 19-Jährige und der 42-Jährige leicht verletzt. Die Aalenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ostbeverner begab sich selbstständug in ärztliche Behandlung. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

