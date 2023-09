Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Gösenroth

Gösenroth (ots)

Am Dienstag, den 05.09.2023, zwischen 10:00 - 17:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Unterdorf in Höhe der Hausnummer vier in Gösenroth. Hierbei schnitt ein bislang unbekanntes Fahrzeug die dortige Rechtskurve und beschädigte die dort befindliche Hauswand. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Das Fahrzeug des unbekannten Verursacher wurde vermutlich an der rechten vorderen Stoßstange sowie an dem rechten Kotflügel beschädigt. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben oder sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell