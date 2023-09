POL-PDTR: Auftreten von falschen Polizeibeamten

Saarburg (ots) - Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 03.09.2023, ca. 21.00 - 23.00 Uhr in den Kiosk des Saarburger Freibades, in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges, eingebrochen. Verdächtige Wahrnehmungen können unter Tel.: 06581-91550 an die Polizeiinspektion Saarburg gemeldet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Saarburg Brückenstraße 10 ...

