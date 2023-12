Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter beschädigt Fahrertür eines in der Bismarckstraße abgestellten Audis - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter die Fahrertür eines vor dem Gebäude Bismarckstraße 2 abgestellten Audis beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Der Besitzer des Wagens stellte die Beschädigung in Form von Eindellungen am Donnerstagmittag fest und verständigte die Polizei. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0471 477-0, erbeten.

