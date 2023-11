Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blitzeinbruch in Elektronikmarkt mit gestohlenem Dacia

Waldbröl (ots)

Bei einem Blitzeinbruch in einen Elektronikmarkt an der Wiehler Straße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (12. November) einen großen Schaden angerichtet.

Um in die Geschäftsräume zu gelangen, rammten die Täter gegen 03.45 Uhr zunächst mit einem im Kreis Olpe gestohlenen Dacia Duster ein am Eingang des Marktes heruntergelassenes Rolltor auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Schiebetür des Eingangs und begaben sich zielgerichtet zu den im Verkaufsbereich ausgestellten Mobiltelefonen und Tablet-PC. Dort rissen die Täter eine Vielzahl der Geräte von den Sicherungsseilen ab. Zudem schlugen sie auch mehrere Scheiben von verschlossenen Vitrinen ein, um darin gelagerte Geräte zu entnehmen. Als ein Sicherheitsdienst wenige Minuten später am Tatort eintraf, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Das vermutliche Tatfahrzeug wurde nicht weit vom Tatort entfernt am Kreisverkehrs Wiehler Straße / Industriestraße beschädigt aufgefunden. Es handelt sich um einen silbergrauen Dacia Duster mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Olpe. Ermittlungen ergaben, dass der Dacia zuvor im Kreis Olpe gestohlen worden war.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell