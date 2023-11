POL-GM: 15-jährige Wiehlerin vermisst

Wiehl (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr und Donnerstag (9. November), 8:25 Uhr sind Kriminelle in ein Fahrradgeschäft in Wiehl-Hillerscheid eingestiegen. Die Täter öffneten gewaltsam die Hintertür des Fahrradgeschäfts in der Straße "Tringergarten" und entwendeten dort sowohl Bargeld als auch mehrere Pedelecs. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat ...

