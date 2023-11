POL-GM: Nach Unfall mit Fußgänger weitergefahren - Führerschein beschlagnahmt

Wipperfürth (ots) - In der Johannn-Wilhelm-Roth-Straße in Thier sind Unbekannte am Dienstag (7. November) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Zwischen 7:25 Uhr und 13:45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und entwendeten Bargeld aus der Wohnung. Hinweise bitte an das die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

