Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal-Lobberich: Zwei Fußgängerinnen angefahren - zwei Unfallfluchten

Viersen/Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwochvormittag ist es gleich zweimal passiert, dass Autofahrer Fußgängerinnen angefahren haben und danach weggegangen sind.

Der erste Fall ereignete sich gegen 8.55 Uhr in Lobberich in der Nähe des Krankenhauses am Sassenfelder Kirchweg. Die Fußgängerin, eine 33-Jährige aus Nettetal, war mit Mann und Hund auf einem asphaltierten Seitenweg des Sassenfelder Kirchwegs unterwegs, der vom großen Kreisverkehr aus links hinter dem Krankenhausgebäude abzweigt.

Ein Autofahrer wollte an den zu Fuß Gehenden vorbei, touchierte die Frau dabei aber am Oberschenkel. Der Fahrer stellte später sein Auto ab und ging mit seiner Beifahrerin ins Krankenhaus.

In Viersen kam es gegen 9.45 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall. In einer Parkbucht am Hoserkirchweg in der Nähe des Löhfriedhofs stand eine 54-jährige Viersenerin. Sie wollte die Parkbucht für einen herannahenden Reisebus freihalten.

Zwischenzeitlich kam aber ein Autofahrer, der ebenfalls dort parken wollte. Er fuhr auf die 54-Jährige zu und traf ihr rechtes Knie. Auf die Berührung angesprochen sei er nochmal in Schrittgeschwindigkeit auf die Frau zu und berührte ihr Knie erneut. Anschließend parkte er in einer anderen Parkbucht in der Nähe.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat übernommen und ermittelt jetzt jeweils wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. /hei (377)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell