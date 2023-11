POL-GM: Einbruch in Schule

Wipperfürth (ots) - Am 06.11.2023 kam es gegen 20:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wipperfürth Lamsfuß Ein 67jähriger Wipperfürther beabsichtigte, die B506 in Höhe in der Ortslage Wipperfürth- Lamsfuß als Fußgänger zu überqueren. Eine 51jährige Bergisch Gladbacherin befuhr mit ihrem PKW die B506 in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Im Bereich der Einmündung B506 Ecke Eichendorffstraße kollidierte ...

