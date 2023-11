Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Wipperfürth (ots)

Am 06.11.2023 kam es gegen 20:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wipperfürth Lamsfuß Ein 67jähriger Wipperfürther beabsichtigte, die B506 in Höhe in der Ortslage Wipperfürth- Lamsfuß als Fußgänger zu überqueren. Eine 51jährige Bergisch Gladbacherin befuhr mit ihrem PKW die B506 in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Im Bereich der Einmündung B506 Ecke Eichendorffstraße kollidierte die PKW - Fahrerin mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Hierbei wurde dieser lebensgefährlich verletzt. Die PKW - Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bleibt die B506 vollständig gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei wurde zur Unterstützung angefordert. Der lebensgefährlich verletzte Fußgänger wurde mittels Rettungswagen in eine Kölner Spezialklinik verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell