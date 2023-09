LPI-G: Einbruch in Nebengelass

Altenburg (ots) - Altenburg: Den Einbruch in seine Wohnung meldete am Samstag (02.09.2023) der 48-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Demnach drangen die Täter zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr in die betreffende Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße ein und stahlen von dort u.a. aufgefundenes Bargeld, Zigaretten und Parfüm. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die ...

