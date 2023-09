LPI-G: Hauswand und Straße beschmiert - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Wünschendorf: Polizeibeamte aus Greiz rückten heute Nacht (04.09.2023) nach in die Weidaer Straße aus und leiteten in der Folge die Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl ein. Wie sich herausstellte, rückte ein schwarzes E-Bike der Marke KTM ins Visier eines Diebes. Dieser machte sich heute Nacht (04.09.2023), kurz vor 02:00 Uhr an dem Fahrradgepäckträger, welcher sich an einem Pkw befand, zu schaffen ...

