Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Fahrraddiebstahl

Greiz (ots)

Wünschendorf: Polizeibeamte aus Greiz rückten heute Nacht (04.09.2023) nach in die Weidaer Straße aus und leiteten in der Folge die Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl ein. Wie sich herausstellte, rückte ein schwarzes E-Bike der Marke KTM ins Visier eines Diebes. Dieser machte sich heute Nacht (04.09.2023), kurz vor 02:00 Uhr an dem Fahrradgepäckträger, welcher sich an einem Pkw befand, zu schaffen und löste gewaltsam die Sicherung. Von dort griff der Dieb sich das schwarze Fahrrad und flüchtete unerkannt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten weder der Täter, noch das Fahrrad gefunden werden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0231014/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

