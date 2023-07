Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

10-Jähriger verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Im Ellerbrock, Radweg;

Unfallzeit: 21.07.2023, 14.00 Uhr;

Am Freitagnachmittag erlitt ein 10-jähriger Radfahrer aus Bocholt bei einem Unfall auf dem Radweg der Straße "Im Ellerbrock" leichte Verletzungen. Nach seinen Angaben habe er gegen 14.00 Uhr einem etwa 30-jährigen Pedelec-Fahrer ausweichen müssen, der ihm in Höhe des Spielplatzes sehr schnell und mittig auf dem gemeinsamen Radweg entgegengekommen sei. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich. Am Fahrrad entstand Sachsachaden. Der Pedelec-Fahrer sei kommentarlos weiter gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, aber auch den Pedelec-Fahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell