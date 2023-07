Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bei Überholmanöver Unfall verursacht

Fahrer flüchtig

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, B 67, Fahrtrichtung Borken; Unfallzeit: 23.07.23, ca. 21.30 Uhr;

Am Sonntagabend überholte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 21.30 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Coesfeld auf der B 67. Nach deren Angaben scherte der Überholende zu früh wieder ein, so dass sie abbremsen und nach rechts ausweichen musste, wobei sie gegen die Leitplanke stieß. Dabei entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren Hundert Euro. Ob der Fahrer des anderen Pkws dies bemerkt hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls setzte er oder sie die Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Borken/Bocholt fort. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

