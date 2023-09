Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch - Kripo sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Altenburg: Den Einbruch in seine Wohnung meldete am Samstag (02.09.2023) der 48-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Demnach drangen die Täter zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr in die betreffende Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße ein und stahlen von dort u.a. aufgefundenes Bargeld, Zigaretten und Parfüm. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wohnungsinhaber waren während der Tat nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Bezugsnummer 0230467/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

