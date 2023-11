Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brandserie in mehreren hannoverschen Stadtteilen

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover muss aktuell mehrere Müllcontainerbrände und weitere Kleinbrände löschen.Die Löschmaßnahmen werden durch ehrenamtliche Kräfte der Ortsfeuerwehren Buchholz und Ricklingen unterstützt.

Seit 18:00 Uhr sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover im Stadtgebiet unterwegs, um überwiegend brennende Müllcontainer zu löschen. Bislang brannten ein Container im Stadtteil Davenstedt, zwei in Ricklingen und einer in Oberricklingen, einer in der List, einer in Bothfeld und sechs Abfallbehälter in den Stadtteilen Sahlkamp und Groß-Buchholz. Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Buchholz und Ricklingen unterstützen hierbei die hauptberuflichen Einsatzkräfte. Die Brände konnten allesamt schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder Fahrzeuge konnte so verhindert werden. Die Schadenhöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen im höheren vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bisher niemand. Hinzu kommt aktuell ein brennender Motorroller im Stadtteil Mühlenberg.

