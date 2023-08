Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schwerer Verkehrsunfall: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Langen

Bundesstraße 486

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 486 unter Beteiligung eines Lastkraftwagens und eines Autos ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzte und insgesamt ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 486 zeitweise voll gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 60 Jahre alte Lastkraftwagenfahrer gegen 14.40 Uhr die Bundesstraße 486 von Mörfelden kommend in Richtung Dreieich. Der Mercedes-Lenker war in entgegengesetzter Richtung unterwegs, verlor kurz vor der Ausfahrt Langen-Sportzentrum aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und stieß seitlich in den Lastkraftwagen. Der 68-Jährige aus Langen kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 02.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

