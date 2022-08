Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (946) Einbruch in Biogasanlage - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Altdorf b.Nürnberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (03.08.2022) auf Donnerstag (04.08.2022) brachen bislang unbekannte Täter in eine Biogasanlage bei Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster Zutritt zu der Anlage nördlich des Gemeindeteils Eismannsberg unmittelbar an der BAB 6. Aus dem Innenraum wurde neben hochwertigen Baumaschinen auch ein Öltank samt Inhalt entwendet. Die Täter machten Beute in Höhe von über zehntausend Euro. Außerdem richteten sie einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell